Dnes otvorili 4. Medzinárodný festival Kysáčskej klobásy v areáli FK Tatra. Návštevnosť je veľká, ako aj počet prihlásených tímov, ktoré súťažia o najlepšiu čerstvú smaženú klobásu a o najlepšiu údenú fermentovanú klobásu.
Slávnostné otvorenie festivalu sa začalo kratším kultúrno-umeleckým programom a príhovorom organizátora a hovorcu festivalu Jána Madackého a predsedu Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Jána Vozára. Festival otvorila členka Mestskej rady pre kultúru Maja Čeremidžićová Šainovićová. V pokračovaní vystúpili spevácke skupiny KC Kysáč, ako aj skupiny a orchestre zo Slovenska.
V stánkoch je aj veľký počet vystavovateľov domácich výrobkov, ktorí predávajú vlastné výrobky. Každý návštevník tohto festivalu či labužník mäsových špecialít môže ochutnať a kúpiť rôzne druhy klobás, oškvarky, údeniny, ako aj iné výrobky, či už slané, alebo sladké, vyrobené podľa receptúr našich mamičiek a pramamičiek. Ponuka je veľká, ako aj predaj vlastných produktov.