Medzinárodný Deň materinského jazyka si pripomíname dnes – 21. februára a od roku 1999 ho vyhlásila organizácia UNESCO. Jeho cieľom je pripomínať dôležitosť jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, chrániť materinské jazyky. Tento sviatok zdôrazňuje, že materinský jazyk je kľúčovým prvkom identity a kultúrneho dedičstva.
Pri príležitosti Dňa materinského jazyka Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove včera usporiadalo bohatý program. Početné aktivity k tomuto dňu sa konali v aule školy a v učebniach. Cudzí jazyk je niekomu materinský jazyk a na túto tému na gymnáziu mali až niekoľko interaktívnych podujatí. Deň materinského jazyka si pripomenuli nevšedným a originálnym spôsobom. Ako povedala riaditeľka Ľudmila Rakočevićová, tento deň si pripomínajú programom v znamení viacjazyčnosti. Pestovanie materinského jazyka je podstatou výchovnovzdelávacieho procesu, najmä vo viacjazyčnom prostredí, akou je Stará Pazova.
Na gymnáziu sa žiaci vyučujú po srbsky a po slovensky, a sú to dva materinské jazyky žiakov a profesorov školy. Majú i žiačku, ktorej materinským jazykom je čínština, a na návšteve im bola i žiačka, ktorej materinský jazyk je španielčina.
Podľa plánu a programu žiaci sa v škole učia viacerým cudzím jazykom, ktoré sú zasa niekomu materinským jazykom, a preto si do školy pozvali i početných hostí, ktorým je materinský jazyk anglický, francúzsky a ruský. Program navštívilo aj okolo 70 žiakov z viacerých základných škôl z územia Staropazovskej obce vrátane i žiakov ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, kde všetci mali možnosť zistiť, ako sa v tejto strednej škole pestuje jazyková kultúra.
Pri pripomínaní si tohto sviatku ôsmaci a gymnazisti spolu vo viacerých jazykoch poukázali na veľký význam tohto dňa. V učebniach boli rozdelené skupiny, kde sa hovorilo v angličtine, ruštine, nemčine a francúzštine, a boli to svojrázne dielne otvoreného rázu s kvízom. Spolu s danými jazykmi prezentovali aj zvyky jednotlivých krajín, ako aj typické nápoje a pochúťky, ktoré boli pripravené vďaka dobrej spolupráci gymnázia a tamojšej Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića – odbory kuchárstvo a cukrárstvo.