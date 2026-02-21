Dnes si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý bol vyhlásený 21. februára 1999 na Valnom zhromaždení UNESCO na pamiatku bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke za uznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho jazyka vtedajšieho Pakistanu a počas demonštrácie boli zastrelení príslušníkmi policajných jednotiek.
V tento deň si preto pripomíname najmä význam dodržiavania jazykových práv na celom svete, ako aj právo vzdelávať sa v materinskom jazyku, pestovať v ňom svoju kultúru, komunikovať a odovzdávať ho budúcim generáciám, pretože materinský jazyk je súčasťou identity každého človeka.
V Srbsku sa okrem srbského jazyka oficiálne používa 12 ďalších jazykov národnostných menšín, zatiaľ čo sa vlašský a rómsky používajú ako úradný v niektorých sídliskách. Absolvovať vzdelanie v materinskom jazyku je možné, okrem v srbčine, v ôsmich ďalších jazykoch: albánskom, bosnianskom, bulharskom, maďarskom, rusínskom, rumunskom, slovenskom a chorvátskom.