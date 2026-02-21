Vojvodinský umelecký kolektív Rovina prijíma nových členov.
„Hľadáme tých, ktorí cítia rytmus v krokoch, melódiu v hlase a silu v spoločnom tóne. Pridaj sa k nám do: mužskej speváckej skupiny, ženskej speváckej skupiny a tanečnej skupiny. Nezáleží na tom, z ktorého kúta Vojvodiny prichádzaš. Ak chceš nové skúsenosti a zažiť niečo iné než doteraz, pridaj sa k nám,“ oznamujú z tohto kolektívu.
Záujemcovia im môžu napísať na Instagram: rovina.vuk alebo na Facebook: Vojvodinský umelecký kolektív Rovina, alebo sa ozvať ich umeleckým vedúcim – radi povedia viac: Magdaléna Šišková (Kovačica) – spevácka zložka a Pavel Pavlíni (Báčsky Petrovec) – tanečná zložka.
„Neváhaj. Pridaj sa k nám. Staň sa súčasťou príbehu, ktorý pokračuje… Tešíme sa na teba. Tradícia žije vtedy, keď ju žijeme spolu,“ uvádzajú vo výzve zo súboru Rovina.