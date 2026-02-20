Jarná časť kolkárskych majstrovstiev, v rámci ktorých súťažia mužské a ženské tímy z Kovačice a Padiny, bude po prestávke pokračovať v sobotu 28. februára a v nedeľu 1. marca.
V rámci Prvej ligy Srbska – skupina Vojvodina mužský tím KK Slávia Okno z Kovačice v 15. kole dňa 1. marca uvíta členov KK Spens z Nového Sadu, zatiaľ čo KK Dolina Padina vo svojej kolkárni očakáva tím KK Spartak z Debeljače.
V 15. kole Superligy Srbska pre ženy kolkárky kovačickej Slávie v sobotu 28. februára uvítajú tím Radnički z Nového Sadu.
V 11. kole Prvej ligy Srbska – skupina Vojvodina pre ženy druhá skupina kolkárok z Kovačice 1. marca uvíta kolkárky z Vrbasu, pokým kolkárky padinskej Doliny budú hosťovať v Petrovaradíne.