Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí prijala uznesenie o schválení Programu finančnej podpory na výrobu odevov a iných výrobkov z textilu a kože na rok 2026, ktorý zabezpečuje tak nenávratné prostriedky, ako aj úverové zdroje z Fondu pre rozvoj.
Cieľom tohto programu je rast investícií v sektore textilného a kožiarskeho priemyslu, modernizácia výrobných kapacít, zvýšenie produktivity, posilnenie postavenia domácich výrobcov, zachovanie existujúcich pracovných miest a vytváranie nových.
Program zabezpečuje 70 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov a 70 miliónov dinárov úverových zdrojov Fondu pre rozvoj, a to na spolufinancovanie nákupu novej alebo použitej výrobnej techniky (do piatich rokov starosti), dodávkových vozidiel, výpočtovej techniky a softvéru, úpravu výrobných priestorov (do jedného milióna dinárov) a obehových prostriedkov do výšky 20 percent investície.
Nenávratné prostriedky predstavujú do 40 percent hodnoty investície, resp. do 50 percent pre firmy z tretej a štvrtej skupiny rozvinutosti obcí.