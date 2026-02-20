V zasadacej sieni kovačického Domu zdravia sa včera konal edukačný seminár pre zdravotníckych pracovníkov na tému Prevencia zranení detí ako cestujúcich vo vozidlách.
Edukačnú prednášku usporiadali prednášatelia Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny v spolupráci s Domom zdravia v Kovačici.
Na tému Verejno-zdravotnícky význam úrazov detí v doprave a preventívne opatrenia hovorila Dr. prim. Mirjana Štrbcová, zatiaľ čo na témy Fyzika dopravných nehôd a ich vplyv na cestujúcich a Ochranné systémy vozidiel pre deti – detské autosedačky a bezpečnostné pásy hovorila diplomovaná inžinierka dopravy Marijana Jovanovićová.
Na tému Najčastejšie zranenia detí ako cestujúcich vo vozidlách hovorila prof. Dr. Smiljana Rajčevićová.
Prítomní mali možnosť pozrieť si aj praktické príklady pripútania detí a detských autosedačiek vo vozidle. Okrem teoretickej časti bola zorganizovaná aj praktická časť – tri dielne na témy: Základné komponenty správneho používania všetkých detských zadržiavacích systémov, Praktická ukážka kontroly správnosti a správneho pripútania detí v autosedačke alebo bezpečnostným pásom a Komunikácia s rodičmi pri poradenstve o potrebe používania detských autosedačiek.
Táto téma bola zo strany Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny zvolená vzhľadom na to, že podľa štatistických údajov zranenia sú hlavným dôvodom úmrtí detí do 14 rokov v Srbsku. Údaje Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky ukazujú, že deti v premávke najčastejšie trpia nie ako chodci alebo cyklisti, ale keď sú v spoločnosti svojich najbližších, teda v sprievode rodičov alebo príbuzných.
Veľkej väčšine zranení detí – cestujúcich by sa dalo predísť alebo by boli menej závažné, ak by deti boli chránené bezpečnostným zadržiavacím systémom, teda bezpečnostným pásom alebo detskou autosedačkou, podľa ich fyzického vývoja. Ochranné systémy, medzi nimi autosedačky pre deti, sú efektívnym spôsobom, ako zabrániť úmrtiam detí, ale len ak sa používajú správne.