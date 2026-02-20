Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s generálnym riaditeľom Riaditeľstva pre susedstvo a rokovania o rozšírení v Európskej komisii Gertom Janom Koopmanom.
Hovorili o európskej ceste Srbska, reformných procesoch a posilnení spolupráce s Európskou úniou.
Témou rozhovoru bol aj súbor justičných zákonov. Vučić vyhlásil, že naším cieľom je urýchliť reformy v oblasti právneho štátu a zdokonaliť legislatívne riešenia v súlade s najlepšími európskymi štandardmi, pričom sa bude dbať na záujmy našich občanov a stabilitu právneho systému.
Dodal, že robíme všetko pre to, aby sme urýchlili prípravy na otvorenie zostávajúcich klastrov v prístupovom procese. Povedal tiež, že je vďačný riaditeľovi Koopmanovi za jeho osobnú angažovanosť a podporu a že očakáva pokračovanie konštruktívnej spolupráce s európskymi inštitúciami s jasným cieľom členstva Srbska v EÚ.