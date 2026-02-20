Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić včera v rozhovore s predstaviteľmi Združenia Vilamet a pestovateľmi malín z Arilja zdôraznil, že štát si uvedomuje význam pestovania malín pre export, príjmy gazdovstiev a rozvoj dedín v Srbsku.
Počas návštevy v Arilji Glamočić zdôraznil, že Srbsko je vo svete rozpoznateľné kvalitou svojich malín a že túto reputáciu treba chrániť, pričom oznámil, že štát vyjde poľnohospodárom v ústrety s konkrétnymi opatreniami.
Podľa neho bude zavedený jasný systém deklarovania pôvodu, aby domáce maliny boli jednoznačne označené ako produkt zo Srbska a jasne oddelené od akéhokoľvek dovážaného tovaru. Vysvetlil, že nadmerný dovoz nebude povolený, najmä nie v období zberu úrody v Srbsku, a dodal, že v čase, keď naši pestovatelia vstupujú do najcitlivejšej fázy výroby, sa štát postará o stabilitu trhu a ochráni domácu výrobu.
Pokiaľ ide o finančnú podporu, minister uviedol, že v prvej časti roka dostanú pestovatelia 18 000 dinárov na hektár a platba sa očakáva do konca marca.
V druhej časti roka, dodal, plánuje sa dodatočné zvýšenie dotácií na hektár pre pestovateľov ovocia, čím chce ministerstvo tento sektor ďalej posilniť.
Glamočić zdôraznil, že tieto opatrenia sú plne v súlade s Kalendárom verejných výziev, ktorý ministerstvo tento rok prvýkrát zverejnilo, aby sa zabezpečila predvídateľnosť a istota pre domácich poľnohospodárov.
Zvlášť zdôraznil, že finančné prostriedky budú poskytnuté na nákup nových zavlažovacích zariadení a oznámil, že tento rok sa opäť zavedie podporné opatrenie na kopanie studní na zavlažovacie účely, ktoré sa neuplatňuje od roku 2022.
Minister pripomenul, že od budúceho týždňa budú poľnohospodárom k dispozícii dotované úvery, pričom úroková sadzba pre mladých poľnohospodárov, ženy v poľnohospodárstve a pestovateľov s bydliskom v oblastiach s ťažkými pracovnými podmienkami v poľnohospodárstve bude jedno percento, zatiaľ čo úvery na nákup minerálnych hnojív nebudú úročené.
Glamočić uviedol, že pre všetkých ostatných žiadateľov bude maximálna úroková sadzba tri percentá a dodal, že ide o konkrétne opatrenia zamerané na podporu produkcie, zabezpečenie likvidity a zníženie nákladov v kľúčovom období sezóny.
„Štát zostáva partnerom pestovateľov malín. Cieľ je jasný – ochrana srbských malín, stabilný trh a istota pre každé gazdovstvo, ktoré žije zo svojej práce a investuje do budúcnosti srbských dedín,“ povedal minister.
Zdroj: srbija.gov.rs