V ústredí Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci včera napoludnie ďalšiu v rade pravidelných tlačových besied zorganizoval predseda MSS Juraj Červenák.
Ústrednou témou februárovej tlačovky bola oslava 200 rokov od založenia Matice srbskej, teraz pôsobiacej v Novom Sade, ktorá sa konala v Srbskom národnom divadle 16. februára.
Oficiálne pozvanie na túto akadémiu prišlo aj na adresu predsedu MSS a obratom bolo z matičného úradu odpovedané, že sa predseda aj zúčastní. Pri príchode a vstupe do budovy J. Červenák mal výmenu názorov s protestujúcimi pred budovou, ale ešte väčšie rozčarovanie ho čakalo dnu v sieni. Hoci bol v protokole ako úradný hosť, pre predsedu MSS sa nenašlo sedisko v sieni medzi protokolárnymi hosťami. Preto sa zavďačil za pozvanie a z akadémie odišiel.
Medzičasom cez média odznela informácia, že na predsedu MSS aj fyzicky zaútočili, ale on to poprel. Na dôvažok predsedovi Matice srbskej Draganovi Stanićovi zaslal list, v ktorom objasnil to, čo sa stalo v ten večer a pýtal sa ho, či to bolo úmyselné a či to prospieva matičnej spolupatričnosti medzi slovanskými národmi a aké postavenie v tom má slovenská menšina v Srbsku. Zároveň vyjadril postoj, že ak predseda dcérskej Matice zastupuje slovenskú menšinu v Srbsku, mal by byť vnímaný ako reprezentant spoločenstva, nie ako obyčajný návštevník.
Ďalšou témou na tlačovej besede boli nadchádzajúce voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tie by sa mali uskutočniť tohto roku. Preto vyzval všetkých príslušníkov slovenskej menšiny v Srbsku, zvlášť mladších, čo nadobudli hlasovacie právo medzi dvomi cyklami týchto volieb, aby sa zapísali do osobitných voličských zoznamov a potom aj aby vyšli na voľby a zvolili si svojich zastupiteľov. Aj Matica slovenská v Srbsku ako nadstranícka inštitúcia bude participovať v nich a o podrobnostiach budú hovoriť na nadchádzajúcom zasadnutí predsedníctva MSS. Predseda Červenák je mienky, že ani MSS, ani NRSNM nemajú patriť žiadnej politickej strane. Ani pozičnej, ani opozičnej, ale, ako povedal, majú patriť a zodpovedať sa slovenskému národu žijúcemu v Srbsku.