1491 – v Spišskej Starej Vsi uzavrel uhorský kráľ Vladislav II. prímerie so svojím bratom Jánom Albrechtom, ktorému odstúpil časť Sliezska a dal do zálohu Prešov a Sabinov.
1790 – zomrel vo Viedni Jozef II., syn Márie Terézie, rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ, politický reformátor a predstaviteľ osvietenského absolutizmu.
1792 – prvý americký prezident George Washington podpísal dekrét o založení Poštového úradu USA.
1844 – narodil sa maďarský maliar Mihály Munkácsy, výrazná osobnosť európskeho realizmu.
1860 – v Novom Sade vyšlo prvé číslo časopisu Danica, najvýznamnejšieho literárneho časopisu srbského romantizmu, ktorý inicioval a redigoval srbský spisovateľ Ðorđe Popović.
1872 – Američan Cyrus Baldwin si nechal patentovať elektrický výťah.
1875 – zomrel srbský spisovateľ Kosta Trifković, komik, ktorý realisticky zobrazil povahu Vojvodiny v polovici 19. storočia.
1912 – narodil sa francúzsky spisovateľ Pierre Boulle, ktorého romány ako Most cez rieku Kwai alebo Planéta opíc boli úspešne sfilmované.
1938 – rétorománsky jazyk sa stal vo Švajčiarsku popri nemčine, francúzštine a taliančine štvrtým oficiálnym jazykom.
1962 – John Herschel Glenn obletel ako prvý Američan Zem v kabíne Mercury 6 kozmickej lode Friendship 7.
2002 – pri požiari osobného vlaku na trati Káhira-Luxor zahynulo 373 ľudí.