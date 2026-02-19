Primátor Nového Sadu Žarko Mićin, člen Mestskej rady pre hospodárstvo Milorad Radojević a predseda Obce Sriemske Karlovce Dražen Đurđić navštívili stánok, na ktorom sa prezentujú Turistická organizácia mesta Nový Sad a Obec Sriemske Karlovce na 47. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Belehrade. Podujatie sa koná od 19. do 22. februára na Belehradskom veľtrhu pod sloganom Jedna cesta, tisíc príbehov a združuje viac ako 350 vystavovateľov z 18 krajín. Partnerskou krajinou je Cyprus, ktorý vystupuje ako čestný hosť s delegáciou vedenou ministrom cestovného ruchu.
Na tradičnom promočnom kokteile pre médiá a partnerov primátor Mićin zdôraznil význam kontinuálnej prezentácie turistického potenciálu Nového Sadu na jednej z najvýznamnejších veľtrhových udalostí v regióne.
„Nový Sad zaznamenal obrovský pokrok vo všetkých oblastiach a z hľadiska cestovného ruchu sa etabloval ako jedna z najatraktívnejších destinácií v tejto časti Európy. Svedčí o tom viac ako 2,4 milióna návštev a 5,4 milióna prenocovaní za posledných 13 rokov. Ubytovacie kapacity sa zvýšili z približne 2 600 na viac ako 11 000 lôžok, a to aj vďaka príchodu hotelov vyššej kategórie a svetových značiek. S viac ako 50 miliónmi dinárov ročne z pobytovej dane a s rozvinutým kultúrnym, festivalovým, kongresovým a nautickým turizmom je cestovný ruch jedným z kľúčových motorov ekonomického rozvoja a medzinárodného profilovania Nového Sadu ako silnej city break a kongresovej destinácie. K rozvoju turizmu prispeli aj tituly Európske hlavné mesto mládeže, Európske hlavné mesto kultúry, Mesto mokradí a Európske mesto športu, pričom reputáciu Nového Sadu ako významnej turistickej destinácie nedávno potvrdil aj populárny turistický portál TasteAtlas,“ poznamenal primátor Mićin.
Mesto Nový Sad sa prezentuje v Hale 4 na brandovanom stánku s komplexnou turistickou ponukou. V centre pozornosti je titul Európske mesto športu 2026 a rozvoj športového a aktívneho turizmu, ako aj koncept Wetland City s dôrazom na chránené územia Koviljsko-petrovaradínsky rit a Begečská jama. Návštevníkom sa predstavujú kultúrne podujatia, múzeá, festivaly, gastronomická a vinárska ponuka vrátane vinárstiev z Novosadskej vínnej cesty a vínnych trás Fruškej hory, pričom prebiehajú aj B2B stretnutia so zahraničnými touroperátormi.