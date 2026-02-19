Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová dnes vyhlásila, že je pozitívne, že sa miera fertility zvýšila a že finančné opatrenia štátu priniesli výsledky. Ako povedala, páry sa však naďalej ťažko rozhodujú pre druhé dieťa, preto je nevyhnutné, aby sa štát popri finančných opatreniach zameral aj na ďalšie kroky, ako je dostupnosť inštitúcií pre občanov a zvyšovanie povedomia o tejto téme.
Komentujúc skutočnosť, že Srbsko zaznamenáva nárast miery fertility z 1,38 na 1,62, uviedla, že hoci je veľmi dôležité, že sa miera zvýšila z 1,3 na 1,6, na jednoduchú reprodukciu je potrebná hodnota 2,1, aby bolo možné povedať, že sa viac párov rozhoduje pre druhé dieťa.
Uviedla, že z analýzy rodičovského príspevku vyplýva, že Srbsko patrí v tejto časti Európy medzi prvé krajiny z hľadiska výšky rodičovského príspevku, keďže počas uplynulého roka bolo viac ako 113 000 rodinám vyplatených približne 44 miliárd dinárov. Dodala, že napriek tejto finančnej pomoci sa páry stále ťažšie rozhodujú pre druhé dieťa.