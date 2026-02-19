V priestoroch Obce Kovačica sa v stredu 25. februára o 14.00 hodine uskutoční verejná prezentácia projektu veterného parku Pupin. Organizátorom podujatia je spoločnosť Enlight K-2 Wind, s. r. o., Belehrad, nositeľ projektu, ktorý predstaví druhú fázu už vybudovaného a prevádzkovaného veterného parku Kovačica.
Cieľom prezentácie je oboznámiť obyvateľov s aktuálnym stavom projektu, s ukončenou fázou výstavby, ako aj so skúšobnou prevádzkou veterného parku. Pozornosť bude venovaná aj meraniam a testovaniu zriadení, ich prepojeniu na elektroenergetickú sústavu a prínosom, ktoré projekt prináša pre obec a širšie okolie. Súčasťou programu bude aj informácia o začiatku prevádzky veterného parku Pupin.
Na stretnutí budú prerokované dve hlavné témy: aktuálny stav realizácie projektu a priebeh štúdie vplyvu veterných turbín na produktivitu poľnohospodárskych plodín.