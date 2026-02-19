V Miestnom spoločenstve Kysáč sa tohto mesiaca začala prvá fáza prác na rekonštrukcii a dostavbe hlavnej budovy a nádvoria.
Podľa informácií, ktoré nám poskytli v MS Kysáč, konajú sa prípravné práce na rekonštrukcii, konkrétne vo vnútri hlavnej budovy sú už rozmontované dvere, ako je plánované projektom – zbúrané sú steny medzi kanceláriami, kde sa má nachádzať slávnostná sieň, koná sa príprava na rekonštrukciu miestnosti, v ktorej sídlila matrikárka atď. Na nádvorí je zbúraný plánovaný objekt, zostal iba zadný múr. Prebieha príprava terénu na výstavbu nových základov, na ktorých majú byť podľa projektu vymurované nové miestnosti.
Ako sme sa dozvedeli, vykonávateľom prác je podnik Premijus, d. o. o., Belehrad a práce na rekonštrukcii a dostavbe prebiehajú nehatene každý pracovný deň. V MS Kysáč sú spokojní s ich priebehom a zároveň zdôrazňujú, že sa koncom februára začne aj s rekonštrukciou domu Miestnej organizácie penzistov, na ktorú sú už zabezpečené prostriedky. Očakávajú, že by rekonštrukcia domu penzistov mohla byť ukončená orientačne za mesiac-dva.
Pripomíname, že Miestne spoločenstvo Kysáč, ako aj matričný úrad sú v dôsledku uvedených prác dočasne presťahovaní do priestorov Kultúrneho centra Kysáč, Ulica slovenská č. 22. Nové priestory sa nachádzajú na poschodí, vľavo od kancelárií, v časti, kde sídlia priestory rádia.