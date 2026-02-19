V piatok 20. februára o 19. hodine sa v Americkom kútiku v Novom Sade uskutoční otvorenie novej sezóny programu Voices of the States.
Súčasťou večera bude prednáška a koncert venovaný Frankovi Sinatrovi.
Program predstaví Ameriku v období, keď sa hudba a médiá začali navzájom prelínať.
Autorom cyklu je historik Milan Knežević-Gondalian. Prednášku a koncert realizuje spolu s kapelou, ktorú tvoria Feđa Poldruhi a Adrian Peko.
Prostredníctvom života a diela Franka Sinatru sa otvára príbeh vzniku mestských subkultúr, nástupu televíznej kultúry a sveta, v ktorom sa hranice medzi zábavou, politikou a podsvetím často stierajú.
Osobitné miesto má téma emigrácie, moment, keď ľudia prichádzali z okraja spoločnosti a stávali sa hlasom Ameriky.