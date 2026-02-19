Ako informuje Matica slovenská Ilok, prvá tanečná skúška pre detské skupiny sa uskutočnila pod maskami.
V utorok 17. februára sa v Slovenskom dome v Iloku uskutočnil maškarný ples pre všetky deti, ktoré majú záujem zapojiť sa do tanečných sekcií. Spoločne tancovali, zabávali sa a hrali rôzne hry. S tanečnými skúškami pokračujú aj naďalej.
V súčasnosti prebiehajú zápisy do folklórnych skupín. Všetci záujemcovia o ľudový tanec, spev a hudbu sa môžu prihlásiť do konca februára na telefónnych číslach vedúcich skupín: Anny Šandorovej-Miksádovej (095 844 4255) a Valentiny Bođancovej (099 496 3155).
Po prihlásení a zaradení do skupín budú ďalšie informácie poskytované prostredníctvom spoločnej messengerovej skupiny.