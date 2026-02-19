1473 – narodil sa poľský astronóm Nicolaus Copernicus (Mikuláš Koperník). Tvorca priekopníckej heliocentrickej teórie, ktorá nepokladala Zem za stredobod vesmíru. Zomrel 24. 5. 1543.
1674 – Holandsko a Veľká Británia podpísali westminsterskú konvenciu, doplňujúcu mierovú dohodu z roku 1667, ktorou sa skončila druhá anglicko-holandská námorná vojna, pričom Anglicko získalo Nové Holandsko (New York, New Jersey a Delaware) v Severnej Amerike.
1875 – zomrel spisovateľ Kosta Trifković.
1894 – narodil sa v Chynoranoch prekladateľ a básnik Valentín Beniak, vrcholný predstaviteľ slovenskej modernej poézie. Autor zbierok Lunapark, Plačúci Amor a Sonety podvečerné. Zomrel 6. 11. 1973.
1896 – narodil sa francúzsky básnik, prozaik André Breton, zakladateľ a jedna z najvýznamnejších postáv umeleckého hnutia surrealizmu, ktorý ovplyvnil umelcov všetkých žánrov na celom svete. Autor známeho románu Nadja. Zomrel 28. 9. 1966.
1906 – cisár František Jozef I. rozpustil uhorský snem a budovu parlamentu obsadilo vojsko.
1922 – v Záhrebe vyšlo prvé číslo novín Borba, ktoré založila vtedy ilegálna Komunistická strana Juhoslávie. Po ukončení vojny noviny Borba vychádzali v Belehrade ako denník.
1948 – narodil sa anglický hudobník Tony Iommi, gitarista v hardrockovej skupine Black Sabbath.
1957 – narodila sa v Senici dramatička, prozaička, redaktorka, prekladateľka, publicistka Jana Juráňová. V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt.
1959 – Grécko, Turecko a Veľká Británia podpísali v Londýne dohodu o nezávislosti Cypru.
2021 – zomrel Đorđe Balašević, srbský spevák, skladateľ, básnik, literát, jeden z najpopulárnejších hudobníkov bývalej Juhoslávie.