Vo Veľkej galérii ŠKCNS v Novom Sade dnes o 18. hodine bude otvorená výstava prác umeleckej skupiny diSTRUKTURA, ktorú tvoria Milica Milićevićová a Milan Bosnić.
Výstava má názov Nejednake geografije (Nerovné geografie) a predstavuje najnovšiu sériu prác v rámci projektu Possibility of the Sublime. Prostredníctvom rôznych médií – maľby, fotografie, videa a kresby – autori otvorene hovoria o otázkach ekológie a ekonómie, ktoré pozorujú v kontexte komplexných vzťahov medzi krajinkami, spoločnosťou a mocou, tematizujúc komplexné otázky prírody, technológie a súčasnej spoločnosti.
Výstava sa realizuje v spolupráci Galérie súčasného výtvarného umenia v Niši, Umeleckej galérie Nadeždy Petrovićovej v Čačku, Umeleckej galérie Národného múzea Kruševac, Študentského kultúrneho centra Nový Sad a galérie DOTS.
Kurátorkou projektu a autorkou textu v katalógu je Dr. Sanja Kojićová Mladenovová. Kurátorkou výstavy v SKCNS je Danica Bićanićová.
Výstava potrvá do 17. marca.