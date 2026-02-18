Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes rokoval s novým veľvyslancom Ukrajiny v Belehrade Oleksandrom Lytvynenkom, ktorému zaželal privítanie a pokračovanie dobrej a úspešnej spolupráce nadviazanej s predchádzajúcimi veľvyslancami, uvádza sa v oznámení.
Premiér Macut zdôraznil význam bilaterálnych vzťahov a zhodnotil, že obe krajiny majú priestor na posilnenie spolupráce v rôznych oblastiach spoločného záujmu.
Predseda vlády uviedol, že Belehrad s osobitnou pozornosťou sleduje dianie na Ukrajine, najmä dopady na civilné obyvateľstvo a ťažkú humanitárnu situáciu. Dodal, že Srbsko bude v súlade so svojimi možnosťami naďalej posielať humanitárnu pomoc ohrozenému obyvateľstvu – dary vo forme finančných prostriedkov, zdravotníckeho materiálu a elektroenergetických zariadení.
Veľvyslanec zablahoželal premiérovi ku Dňu štátnosti Srbska – sviatku Sretenje. Uviedol, že je v našej krajine po prvýkrát a verí, že jeho mandát bude úspešný. Zároveň vyjadril vďaku za všetko, čo Srbsko doteraz urobilo na pomoc ukrajinskému ľudu.