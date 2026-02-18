Matica slovenská – Archív a Vydavateľstvo spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v Martine pozývajú na spomienkové podujatie venované životu a dielu významného slovenského spisovateľa a národného dejateľa Jozefa Cígera Hronského v pondelok 23. februára 2026 so začiatkom o 13.15 hodine na Národnom cintoríne v Martine.
Súčasťou bude hudobné vystúpenie Jozefa Maka a pietny akt položenia venca pri mieste posledného odpočinku spisovateľa.
Od 14.00 hodiny v Dome Jozefa Cígera Hronského v Martine (Hviezdoslavova 5) návštevníci sa môžu tešiť na komentovanú prehliadku expozície Život bez oddychu s Helenou Bellákovou, premietnutie reportáže o múzeu J. C. Hronského, prednášku Jozef Cíger Hronský. Vlasť nosil vo svojom srdci doc. PhDr. Mgr. Evy Orbanovej, PhD. V rámci programu sa uskutoční aj symbolické odovzdanie ručne maľovanej kroniky Šalianskeho Maťka, výstavu vydavateľskej produkcie Matice slovenskej a folklórny program spevokolu Priekopčanka.
Podujatia sa zúčastnia aj príbuzní spisovateľa.