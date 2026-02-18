Včera sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva na čele s ministrom Draganom Glamočićom so zástupcami poľnohospodárskych združení, ktoré sú v proteste. Ako uvádzajú, dôvodom protestu je nekontrolovaný dovoz a od ministerstva žiadajú zavedenie ochranných ciel na dovoz sušeného mlieka, evaporovaného mlieka a tvrdých syrov.
Počas stretnutia bola dosiahnutá dohoda so zástupcami sektora pestovateľov zeleniny o zlepšení modelu podpôr. Avšak časť zástupcov združení chovateľov hospodárskych zvierat odmietla prijať právne udržateľné riešenia a trvala na požiadavkách, ktoré zahŕňajú úplný zákaz dovozu. Napriek výzve pokračovať v rozhovore v rámci inštitúcií niektorí zástupcovia opustili stretnutie.
„Pripravený som hovoriť o každej reálnej požiadavke. Ale nemôžem prijať opatrenia, ktoré by viedli k uzavretiu trhu pre srbské výrobky a spôsobili škodu všetkým poľnohospodárom. Mojou povinnosťou je chrániť záujmy celého srbského poľnohospodárstva,“ vyhlásil minister Glamočić.