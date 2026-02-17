Matica srbská, najstaršia literárna, kultúrna a vedecká inštitúcia nášho národa, oslavuje 200 rokov od svojho založenia. Jubileum sa pripomína počas celého roka a ústredné podujatie – slávnostná akadémia – sa konalo včera večer v Novom Sade. Na význam tejto inštitúcie pre Srbov a srbskú kultúru poukázali srbský patriarcha Porfirije, predseda Matice srbskej Dragan Stanić a Miloš Vučević.
Slávnostnej akadémie sa zúčastnili srbský patriarcha Porfirije, poradca prezidenta Srbskej republiky Miloš Vučević, minister kultúry Nikola Selaković, minister školstva Dejan Vuk Stanković, predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, primátor Nového Sadu Žarko Mićin a mnohé ďalšie významné osobnosti.
Predseda Matice srbskej Dragan Stanić včera na slávnostnej akadémii v Novom Sade pri príležitosti 200. výročia Matice srbskej vyhlásil, že táto inštitúcia vďaka intelektuálnej, vzdelanostnej, národnej a politickej stabilite, ktorú nadobudla počas uplynulých 200 rokov, odvážne, uvážene a múdro prechádza všetkými novými historickými skúškami.
V svojom príhovore Stanić zvlášť zdôraznil vynikajúcu spoluprácu s Maticou slovenskou v Martine a Maticou slovenskou v Srbsku.