1600 – v Ríme bol upálený taliansky renesančný filozof, dominikánsky mních, ale prívrženec Koperníkovho učenia Giordano Bruno.
1673 – zomrel priamo na javisku francúzsky dramatik, autor komédií, herec Jean-Baptiste Poquelin, umeleckým menom Molière.
1864 – narodil sa v Tajove katolícky kňaz, maliar, vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš.
1871 – narodil sa srbský spisovateľ a diplomat Jovan Dučić, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1883 – narodil sa srbský dramatik, literárny a výtvarný kritik Todor Manojlović, zakladateľ modernej srbskej drámy.
1913 – v New Yorku otvorili prvú reprezentatívnu výstavu moderného umenia v USA.
1904 – v milánskej La Scale mala premiéru opera Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.
1929 – narodil sa Alejandro Jodorowsky, známy filmový a divadelný režisér, herec, scenárista, spisovateľ a hudobník.
1998 – americká vesmírna sonda Voyager 1 dosiahla vzdialenosť 10,3 mld. km od Slnka, čím utvorila nový rekord.
2008 – sedem ľudí prišlo o život a traja utrpeli ťažké zranenia pri požiari, ktorý vypukol v kaviarni Lounge v Novom Sade.
2008 – dočasné zhromaždenie Kosova prijalo Deklaráciu nezávislosti pokrajiny Kosovo a Metóchie. Deklaráciou bolo Kosovo vyhlásené za nezávislý a suverénny štát.