Nejako v tieni Zimných olympijských hier 2026 sledujeme aj ostatné športové aktuality. Práve tento týždeň však prináša pokračovanie všetkých troch klubových súťaží pod hlavičkou UEFA.
Pred nami sú zápasy play-off v Lige majstrov, v Európskej lige, ale aj v Konferenčnej lige, ktorá sa vracia po takmer dvojmesačnej prestávke.
Začnime radom. Hoci v Lige majstrov nemáme predstaviteľa, a ide o najkvalitnejšiu a najzaujímavejšiu súťaž, predsa sa najprv budeme venovať Európskej lige, keďže v nej hrá Crvena zvezda. Belehradčania vystúpia tiež v play-off, keďže sa im v záverečných dvoch kolách ligovej fázy v januári nepodarilo prebojovať do Top 8 a dostať sa priamo do osemfinále.
Crvena zvezda vo štvrtok za chotárom zohrá s francúzskym celkom Lille OSC, pričom odvetný duel bude v Belehrade už 26. februára.
Zaujímavosťou je, že sa títo dvaja súperi už stretli v ligovej fáze. Vtedy bol hostiteľom náš predstaviteľ a v novembri minulého roka gólom Arnautovića z penalty pri konci zápasu získané boli cenné tri body, ktoré akoby prebudil hráčov a po tomto stretnutí začali Belehradčania dosahovať triumfy.
Samozrejme, zápasy v play-off sú niečo celkom iné a so sebou prinášajú dodatočnú váhu, keďže je priestoru na chyby celkom málo a každá môže znamenať eliminovanie.
Ťažko je zhodnotiť, či je Crvena zvezda v tomto dvojzápase favoritom. Lille pôsobí v kvalitnejšej súťaži a momentálne je na piatej priečke vo francúzskej League 1 a príliš je vzdialený od miest, ktoré prinášajú postup do Ligy majstrov. Akokoľvek, Crvena zvezda dokázala, že je Európska liga na jej „mieru“ a preto proti súperovi v play-off absolútne má šancu na postup. Ten by so sebou priniesol ešte jedno derby v ďalšom eliminačnom kole, keďže víťaz dvojzápasu Lille OSC – Crvena zvezda v osemfinále vystúpi proti Olympique Lyon alebo Aston Ville, čiže proti prvému či druhému mužstvu v rebríčku po skončení ligovej fázy.
UEFA Champions League a Konferenčná liga
V Lige majstrov sú tiež pred nami play-off duely. Hrať sa budú v utorok a v stredu, odvety sú tiež na programe o týždeň.
Z najzaujímavejších stretnutí tohto kola vysúvame zápasy Monaco – Paris Saint-Germain, Benfica – Real Madrid, ale aj duely Bodø/Glimt – Inter Miláno, predovšetkým pre fantastické vydania Nórov v posledných dvoch kolách ligovej fázy, ktoré im vlastne aj priniesli postup do play-off.
Spomenieme si, že Bodø/Glimt pred januárovými súbojmi malo iba tri body z troch remíz a záverečné zápasy prinášali stretnutia s Manchestrom City doma a madridským Atléticom za chotárom.
Nóri dosiahli oba triumfy a elegantne postúpili. Preto v dvojzápase s Interom nemajú žiadny nátlak a zároveň je možno taliansky celok vhodnejším rivalom, ako PSG či Barcelona. Bodø/Glimt určite nie je bez šance.
Konferenčná liga sa vracia po decembrových zápasoch ligovej fázy. Na rozdiel od Ligy majstrov a Európskej ligy sa v tejto súťaži hrá o dva zápasy menej, preto mali účastníci dlhšiu zimnú prestávku. Od play-off je princíp rovnaký – víťazi prvého kola postupujú do osemfinále a pridajú sa celkom, ktoré boli v Top 8. Rovnako ako aj duely Európskej ligy budú aj tie v Konferenčnej na programe vo štvrtok.
Zaujímavé sú páry Zrinjski Mostar – Crystal Palace, Jagiellonia Białystok – Fiorentina, tiež dvojzápas Omonia – Rijeka.
Víťazi postupujú do osemfinále a z klubov, ktoré play-off preskakujú sú najznámejšie mená Strasbourg, AEK Atény, Sparta Praha a Shakthar Doneck.