Pri príležitosti Dňa štátnosti udelil prezident Srbska Aleksandar Vučić štátne vyznamenania jednotlivcom a inštitúciám. Podľa Zákona o vyznamenaniach sa tieto ocenenia delia do troch skupín – rady, medaily a pamätné odznaky.
Radom srbskej vlajky vyznamenania získali maďarský minister kultúry a inovácií Balázs Hankó, riaditeľ Spolkovej polície Rakúskej republiky Michael Takacs a šéf poslaneckej skupiny Slobodnej strany Rakúska vo viedenskom krajinskom parlamente Maximilian Krauss a iní.
Radom prvého stupňa vyznamenaný bol aj Dragan Stanić, predseda Matice srbskej, literát a univerzitný profesor, Selimir Radulović, básnik, Irinej Bulović, metropolita báčsky, ako aj Archív Vojvodiny pri príležitosti 100. výročia pôsobenia. Vyznamenanie prevzal riaditeľ Nebojša Kuzmanović.
Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Libertatea Pančevo, pri príležitosti 80 rokov pôsobenia, získala Sretenjský rad tretieho stupňa.