Vstúpili sme do záverečného týždňa Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Rozdaných bolo už množstvo medailí a mnohé súťaže sa dostavajú pomaly, ale isto k záverečným fázam.
Za nami sú aj zápasy základných skupín mužského hokejového turnaja. V nedeľu večer sa dohrali posledné zápasy, a tak je známe kompletné zloženie osemfinálových dvojíc aj následné nasadenie tímov vo štvrťfinále.
Švajčiarsko nečakane po predĺžení zdolalo Česko 4 : 3, Dánsko porazilo Lotyšsko 4 : 2, USA zvíťazili nad Nemeckom 5 : 1 a Kanada bola proti Francúzsku veľmi nemilosrdná a triumfovala až 10 : 2.
Ak sa len skrátka zdržíme pri českom výbere, treba spomenúť, že Čechom sa na olympijskom turnaji 2026 nedarí. V skupine porazili iba Francúzsko a v úvodnom zápase proti Kanade prehrali až 0 : 5. Neuspeli ani české hokejistky, ktoré sa s olympijským turnajom rozlúčili vo štvrťfinále po prehre so Švédskom 0 : 2.
V rámci ženského turnaja sú dnes na programe semifinále – stretnú sa USA so Švédskom a Kanada so Švajčiarskom.
Keď sa vrátime k mužskému turnaju, z troch štvorčlenných skupín postúpili víťazi a najlepší tím z druhých miest priamo do štvrťfinále. Sú to Kanada, Slovensko, USA a Fínsko.
Ďalšie tímy boli zoradené do tabuľky, pričom rozhodovalo najprv postavenie v skupine, potom počet bodov, skóre a napokon počet strelených gólov. Nikto po skupinovej fáze nebol eliminovaný a osemfinálové páry tvoria Švajčiarsko – Taliansko, Nemecko – Francúzsko, Švédsko – Lotyšsko a Česko – Dánsko. Známe je aj to, proti komu nastúpia víťazi jednotlivých osemfinálových duelov vo štvrťfinále.
Pre Slovensko to znamená, že vo štvrťfinále bude mať veľmi dobrú šancu na postup do semifinále, keďže jeho súperom bude víťaz duelu Nemecko – Francúzsko.
Osemfinálové zápasy sú na programe v utorok, štvrťfinálové následne v stredu. Ako sme už informovali, Slovensko v Miláne obhajuje bronz z Pekingu a postup do semifinále by určite bol veľkým úspechom.
Zaujímavá je aj súťaž v curlingu
Sústredíme sa aj na curling. Reprezentanti Švajčiarska sú v základnej skupine mužského turnaja stále stopercentní. V nedeľu dosiahli triumf aj v piatom zápase, keďže zdolali Veľkú Britániu 6 : 5.
Na mužskom turnaji účinkuje desať tímov. Do semifinále postúpia štyri najlepšie po základnej časti, keďže sú všetci v jednej základnej skupine.
V ženskej konkurencii je na čele Švédsko s bilanciou piatich triumfov a bez prehry. Momentálne sú na play-off pozíciách aj USA, Švajčiarsko a Dánsko.
V curlingu je už za nami turnaj v mix dvojici. Triumfoval švédsky tím, sestra a brat Isabella Wranåová a Rasmus Wranå, keďže vo finále porazil USA výsledkom 6 : 5.
Ostatné športy a prehľad medailí
Po triumfe Domena Prevca zo Slovinska na veľkom mostíku v skokoch na lyžiach si zlato v tejto disciplíne pripísala aj nórska skokanka Anna Odine Strömová. Na Zimných olympijských hrách 2026 tak získala druhú zlatú medailu, keďže predtým triumfovala aj na strednom mostíku.
Po nedeľnom programe Nórsko potvrdilo, že je dominantnou krajinou v zimných športoch – získalo zatiaľ 26 medailí, z toho 12 zlatých.
Nasleduje hostiteľské Taliansko, ktoré má 22 medailí (osem zlatých), potom ešte aj USA, Holandsko a Švédsko.
Medaily zatiaľ získali športovci z 25 krajín. Zaujímavosťou je, že Kanada prvé zlato získala až v nedeľu. Zabezpečil ho Mikaël Kingsbury v lyžovaní voľným štýlom.