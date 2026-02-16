1514 – narodil sa nemecký astronóm a matematik Georg Joachim Rheticus, žiak Mikuláša Koperníka. Jeho posledným pôsobiskom boli Košice, kde je aj pochovaný.
1662 – kráľ Leopold I. nariadil trojzmennú prevádzku práce v baniach.
1699 – kráľ Leopold I. potvrdil vytvorenie cirkevnej únie a udelil gréckokatolíckym kňazom rovnaké práva, aké mali katolícki kňazi.
1826 – z iniciatívy Jovana Hadžića v Pešti bola založená Matica srbská.
1852 – v Banskej Štiavnici vypukla vzbura baníkov.
1852 – narodil sa americký protestantský pastor Charles Taze Russell, zakladateľ náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi.
1862 – v Prahe vznikla legendárna česká telocvičná organizácia Sokol, ktorá sa postupne premenila na masové hnutie s výrazným národnoemancipačným poslaním.
1873 – narodil sa srbský satirik Radoje Domanović. Medzi jeho najznámejšie diela patria Stradija, Vođa, Danga, Mrtvo more, Kraljević Marko po drugi put među Srbima.
1923 – tím vedený archeológom Howardom Carterom definitívne odkryl pohrebnú komoru hrobky faraóna Tutanchamóna.
1943 – Červená armáda oslobodila Charkov.
1959 – Fidel Castro sa stal predsedom kubánskej vlády.
2005 – do platnosti vošiel Kjótsky protokol, týkajúci sa emisií skleníkových plynov.