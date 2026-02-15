MOMS Padina včera usporiadal 30. ročník podujatia Víno, hudba, klobásy za prítomnosti početných členov a milovníkov tohto labužníckeho podujatia, ako aj predstaviteľov banátskych MOMS-ov.
Úvodom odznela hymnická pieseň dolnozemských matičiarov v podaní Pavla Hološa, po čom sa slova ujali predseda MOMS Padina Zlatko Šimák a predseda MSS Juraj Červenák.
Na podujatí vyberali aj najchutnejšiu klobásu, ktorú hodnotila trojčlenná komisia Ondrej Kotváš a Ján Funtík z Padiny a Jozef Omasta z Jánošíka.
Komisia rozhodla, že najchutnejšiu klobásu vyrobila Nina Garafiátová z Padiny, druhú cenu získala Elena Svaková z Padiny a tretie miesto obsadil Martin Chrťan z Kovačice.
Vína hodnotila komisia v zložení Snežana Milićová, Slaďan Daniel Srdić a Darko Valenta. Táto komisia rozhodla, že najlepšie biele vína vyrobili Pavel Beška (prvé miesto) a Pavel Štaub (druhé miesto), kým tretie miesto obsadil a zároveň najlepšie červené víno vyrobil Pavel Hajnal.
Osobitná komisia vyberala najsympatickejšiu Zuzanu, a tou v daný večer bola Zuzana Ľauková. Komisia pracovala v zložení Rastko Alexandrov z Belehradu, Vladimír Hudec z Hajdušice a Martin Garafiát z Padiny.
Hostia zo Slovenska, Daniela Horvátová a Ján Hegeduš, ktorí na zábavu prišli v ľudovom kroji, dostali špeciálnu odmenu. Prítomných zabávali Pazovskí kacúri a večierok moderoval Ján Valenta.