V sobotu 14. februára, symbolicky na Valentína, v priestoroch Komorného zboru Nádeje v Pivnici sa uskutočnil už 15. ročník seminára zborového spevu Nová pieseň.
Podujatie opäť spojilo spevákov z viacerých prostredí – zúčastnili sa členovia spevokolu evanjelického cirkevného zboru v Pivnici, členky domáceho Komorného zboru Nádeje a hostia z Komorného zboru Zvony zo Selenče. Spolu sa na seminári zhromaždilo viac ako päťdesiat účastníkov.
Odborné vedenie mali v rukách skúsení lektori Dr. Juraj Súdi a Leonóra Súdiová, ktorí sa so spevákmi venovali nácviku troch skladieb v jednohlasnej i dvojhlasnej úprave. Hoci semináre bývali v minulosti časovo rozsiahlejšie, aj skrátený formát sa ukázal ako efektívny – najmä vďaka tomu, že ide o osvedčených a skúsených spevákov, ktorí dokážu intenzívne pracovať a rýchlo reagovať na odborné podnety.
Vyvrcholením spoločnej práce bude veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční na Veľkonočný pondelok v evanjelickom chráme v Pivnici. Už tradične tak seminár neostáva iba pri pracovnom stretnutí, ale prináša aj konkrétny umelecký výstup pre širšiu verejnosť.
Osobitné uznanie patrí organizátorkám – členkám Komorného zboru Nádeje z Pivnice, ktoré podujatie pripravili a organizačne zvládli aj bez výraznej finančnej podpory. Ich nasadenie, obetavosť a láska k zborovému spevu sú dôkazom, že kvalitné kultúrne podujatia môžu vznikať predovšetkým vďaka entuziazmu a spolupráci.