Prezident Aleksandar Vučić privítal dnes pred Palácom Srbska prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu.
Prezident Vučić na zasadnutí Rady pre strategické partnerstvo oboch krajín vyhlásil, že toto zasadnutie je prelomom vo vzájomných vzťahoch, a oznámil, že čoskoro bude zavedená priama letecká linka medzi Belehradom a Baku. Projekt výstavby plynovej elektrárne v Srbsku bude jednou z najväčších investícií Azerbajdžanu v Európe, uviedol Alijev.
Ilham Alijev poďakoval prezidentovi Vučićovi za to, že hostí azerbajdžanskú delegáciu práve v Deň štátnosti, čo vníma ako prejav úcty k priateľskému národu, a prezidentovi i ľudu Srbska zablahoželal k sviatku.
Alijev uviedol, že Azerbajdžan a Srbsko majú veľmi jasné plány do budúcnosti, predovšetkým v oblasti energetiky a dopravy, aby zlepšili výsledky v týchto dvoch sektoroch.
Azerbajdžan je podľa jeho slov pripravený investovať v Srbsku značné sumy, okrem iného aj do výstavby elektrární a obnovy tých existujúcich.
Alijev pozval prezidenta Vučića a srbskú delegáciu na návštevu Azerbajdžanu a oznámil možnosť, že tento rok navštívi Srbsko ešte raz.
Zdroj: rts.rs