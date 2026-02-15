Ministerstvo obrany Srbska oznámilo, že vyslanec prezidenta republiky a najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl Srbska a poradca prezidenta Miloš Vučević v sprievode ministra obrany Bratislava Gašića a náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Srbska generála Milana Mojsilovića dnes položil veniec k Pamätníku neznámeho hrdinu na Avale pri príležitosti sviatku Sretenje – Dňa štátnosti Srbska.
Po ceremónii položenia venca, za sprievodu čestnej jednotky Gardy a intonácie štátnej hymny, sa Vučević zapísal do pamätnej knihy:
„V mene prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića a vďačnej vlasti sa skláňam pred ostatkami neznámeho hrdinu pri príležitosti Dňa štátnosti roku 2026. Nech je veniec, ktorý kladiem v mene hlavy štátu na tomto posvätnom mieste, znamením slávy a vďačnosti srbského národa, ktoré s večnosťou spája hrdinu odpočívajúceho tu i všetkých jeho spolubojovníkov ležiacich v hroboch známych i neznámych, od Kalemegdanu po Kajmakčalan, od srbských povstaní až po srbské oslobodzovacie vojny.“
Deň štátnosti Srbskej republiky – Sretenje sa oslavuje 15. februára na pamiatku vypuknutia Prvého srbského povstania v roku 1804 a prijatia Sretenjskej ústavy v roku 1835.
Zdroj: srbija.gov.rs