Belehradský Medzinárodný filmový festival FEST vstupuje do novej éry. Po dvaapolročnej prestávke návrat festivalu je naplánovaný na jeseň, pričom už koncom februára milovníkov siedmeho umenia čaká špeciálne filmové podujatie v Sava Centre.
Na základe rozhodnutia rady festivalu a programového riaditeľa Dragana Jeličića 53. FEST sa uskutoční od 2. do 11. októbra 2026. Táto zmena termínu presúva FEST do jesennej filmovej sezóny, čo domácemu obecenstvu umožní medzi prvými si pozrieť najvýznamnejšie diela z prestížnych festivalov v Cannes, Benátkach a Berlíne.
Ako predohru k októbrovému festivalu organizátori pripravili exkluzívny dvojdenný program s názvom FEST Intro, ktorý sa uskutoční 25. a 26. februára v zrenovovanej Modrej sále (Plava dvorana) Sava Centra.
V rámci programu FEST Intro budú premietané štyri vrcholné aktuálne filmové diela: Hlas Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab; dokumentárna dráma o pohnutom osude dievčatka z Gazy, nominovaná na Oscara za najlepší medzinárodný film), Sentimentálna hodnota (Sentimental Value; najnovší film Joachima Triera, držiteľ Grand Prix z Cannes a favorit s 9 nomináciami na Oscara), Čarodejník z Kremľa (The Wizard of the Kremlin; politický triler o vzostupe moci v Rusku, ktorý prichádza s prestížnymi nomináciami z Benátok a San Sebastianu) a Modrý mesiac (Blue Moon; intenzívna dráma s Ethanom Hawkeom v hlavnej úlohe, ktorá mu priniesla nomináciu na Oscara).