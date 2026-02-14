V kovačickom Kultúrnom centre Chalupka si v priebehu februára možno pozrieť výstavu obrazov Dušana Kupca s názvom V tichých hodinách. Vystavené olejomaľby znázorňujú krajinky a zábery z prírody, na ktorých autor zvýrazňuje náladu nočných hodín a úsvitov.
Dušan Kupec (1999) je umelec samouk, ktorý pracuje prevažne technikou olejomaľby. Vo svojej tvorbe sa venuje atmosférickým krajinkám a tichým, intímnym chvíľam v prírode. Dôraz kladie skôr na vytváranie nálady, než na detailné zobrazenie motívov na obrazoch.
Ako sa uvádza v texte v katalógu, jeho štýl je inšpirovaný tonalizmom, prístupom, ktorý s použitím tlmenej palety a jemných prechodov vytvára pocit atmosféry a zdôrazňuje emotívnu a introspektívnu charakteristiku priestoru. Túto techniku rozvíjal samostatným experimentovaním a kontinuálnou prácou.