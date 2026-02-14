869 – zomrel v Ríme byzantský učenec, misionár, zakladateľ slovanského písomníctva, učiteľ, filozof a prekladateľ Cyril (Konštantín) šíriteľ kresťanskej viery, ktorý pôsobil na Veľkej Morave.
1368 – narodil sa uhorský a český kráľ, nemecký kráľ a rímsky cisár Žigmund Luxemburský.
1458 – uhorský kráľ Matej Korvín bol namiesto korunovácie posadený na trón. Takýto netradičný spôsob nástupu do funkcie si vynútil fakt, že uhorská kráľovská koruna bola po krádeži z Vyšehradu roku 1440 uložená vo Viedni.
1602 – narodil sa taliansky skladateľ Francesco Cavalli.
1779 – zomrel v boji s domorodcami na Havajských ostrovoch britský moreplavec a objaviteľ James Cook, ktorý uskutočnil tri plavby okolo sveta.
1804 – v Orašci pri Aranđelovci sa začalo prvé srbské povstanie.
1835 – pod názvom Kniežacie srbské divadlo začalo v Kragujevci pôsobiť prvé divadlo vo vtedajšom Srbskom kniežatstve, z iniciatívy Joakima Vujića a za všestrannej pomoci kniežaťa Miloša Obrenovića.
1843 – Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Ľudovít Gáber-Lovinský, Samuel Štúr a Samuel Vozár sa dohodli nepoužívať ďalej biblickú češtinu ani bernolákovčinu, ale uzákoniť stredoslovenčinu za spisovný jazyk.
1929 – odohral sa gangsterský masaker v americkom Chicagu: skupina Al Caponeho nechala v istej garáži zavraždiť sedem zločincov, ktorí patrili k súperiacej bande podsvetia.
1950 – v Moskve podpísali čínsko-sovietsku zmluvu o priateľstve, spojenectve a vzájomnej spolupráci na 30 rokov.
2005 – bol spustený internetový server YouTube.
2010 – ukrajinská ústredná volebná komisia oficiálne vyhlásila Viktora Janukovyča za víťaza prezidentských volieb.