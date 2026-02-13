Dlhoročný, už tradičný duchovno-nábožný čajový večierok, ktorý usporadúva slovenský evanjelický cirkevný zbor v Kysáči, patrí medzi najobľúbenejšie a najnavštívenejšie podujatia v dedine. Tohto roku sa uskutočnil vo štvrtok 12. februára najprv v evanjelickom chráme Božom, a potom v miestnostiach na fare. Ani tentoraz večierok neprešiel bez hostí, ktorých si pozvali z lalitského cirkevného zboru.
V chráme Božom prítomných cezpoľných hostí, ako i domácich veriacich, predstaviteľov kultúrno-spoločenských ustanovizní, organizácií a spolkov privítal domáci pán farár Vladimír Lovás. Povzbudzujúcu kázeň mala Zuzana Poničanová, farárka lalitská a administrátorka diaspóry v Odžakoch, a zaspieval cirkevný spevokol pod taktovkou Ľudmily Berediovej-Stupavskej.
Po ukončení bohoslužieb domáci pán farár pozval prítomných do farskej siene na večierok, kde nasledovali príležitostné príhovory, básne, pozdravy a nábožné piesne. Zároveň sa podával chutný čaj a slané a sladké pečivá. Pozdravnými slovami sa prihovorili páni farári Vladimír Lovás, Vladimír Lovás st., farár na dôchodku, a Zuzana Poničanová, domáci dozorca Ján Pivardži, v mene Evanjelickej metodistickej cirkvi Júlia Sláviková, ktorá zároveň prečítala aj kázeň z knihy zosnulej farárky EMC Anny Pálikovej-Kunčákovej Stretnutie v Slove, v mene MOMS Kysáč predseda Ján Slávik a iní.
O lalitskom cirkevnom zbore skrátka porozprával jeho dozorca Dušan Michal Hrnčiar. Primerané príspevky prečítali členky kysáčskeho cirkevného spevokolu Jana Kardelisová, Marína Chrťanová, Marína Sabová, Tatjana Chrťanová a Jasmina Macáková. Anna Legíňová predniesla báseň.
Príhovory sa striedali s nábožnými piesňami a spoločne tak všetci prispeli k tomu, aby tento večierok duchovne obohatil prítomných. Pri Božom slove a piesňach kamarátenie kysáčskych a lalitských veriacich rýchlo plynulo, až sa na záver duchovne posilnení modlitbou rozlúčili.