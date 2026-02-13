Vďaka priaznivému počasiu prebieha momentálne záverečná fáza úpravy a líčenia fasády objektu, v ktorom sídli Stredisko pre kultúru Stará Pazova a v rámci neho aj Galéria Miry Brtkovej.
Keďže ide o starý, ale pekný a dávno postavený objekt, v stredisku sú si vedomí, že sa oň treba pravidelne starať. Objekt sa nachádza na rohu ulíc Zmaj Jovovej a Svätosavskej. Z jednej strany je fasáda už dokončená a v týchto dňoch miestni majstri upravujú aj druhú stranu.
Podľa slov Libušky Lakatošovej, riaditeľky Strediska pre kultúru Stará Pazova, fasáda je vymaľovaná do žltej farby, ktorá je charakteristickou farbou aj v logu strediska. Po kompletnej úprave fasády spolu s vybielenými oknami a dverami nový vzhľad objektu prispeje k krajšiemu vzhľadu Starej Pazovy.
Prítomnosť majstrov využijú aj na menšie rekonštrukčné práce vo vnútorných miestnostiach ustanovizne.