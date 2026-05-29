Predseda vlády Srbska Đuro Macut včera pokračoval v rozhovoroch o skvalitňovaní práce vysokoškolských inštitúcií a modernizácii študijných programov na stretnutí s dekanmi a predstaviteľmi fakúlt spoločensko-humanitných vied.
Premiér zdôraznil, že cieľom stretnutí s predstaviteľmi univerzít a fakúlt je zosúladenie s celospoločenskými trendmi a výzvami, ktoré so sebou prináša moderná doba v oblasti demografického vývoja, situácie na trhu práce a záujmu budúcich akademikov, čo si vyžaduje úpravu študijných programov a lepšiu organizáciu.
Okrem ministra školstva Dejana Vuka Stankovića sa na stretnutí zúčastnili dekani a prodekani filozofických fakúlt univerzít v Novom Sade, Prištine, Niši a Belehrade, Fakulty bezpečnosti a Fakulty politických vied Univerzity v Belehrade.
Na stretnutí boli prítomní aj dekani Fakulty výtvarných umení, Fakulty hudobného umenia, Fakulty úžitkového umenia a Fakulty dramatických umení Univerzity v Belehrade, Fakulty umení Univerzity v Prištine, Akadémie umení Univerzity v Novom Sade a Filologicko-umeleckej fakulty Univerzity v Kragujevci.