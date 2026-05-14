V Pivnici sa v nedeľu 17. mája uskutoční 5. ročník Detského festivalu ľudových piesní. Podujatie, ktoré organizujú Miestny odbor Matice slovenskej v Pivnici a Základná škola 15. októbra v Pivnici bude v Dome kultúry v Pivnici so začiatkom o 18.00 hodine.
Festival je venovaný najmladším spevákom a speváčkam, ktorí sa predstavia ľudovými piesňami a v tradičnom odeve. Aj tohto roku sa očakáva bohatá účasť malých spevákov, ktorých pripravuje profesorka hudobnej kultúry Marína Trusinová.
Spevákov bude aj tentoraz sprevádzať selenčský Orchestrík pod vedením Dr. Juraja Súdiho.
Organizátori aj tentoraz pozývajú rodičov, starých rodičov, milovníkov ľudovej piesne, aby prišli podporiť malých spevákov.