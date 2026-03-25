Vo Vranji sa včera konalo spomienkové zhromaždenie na obete agresie NATO v roku 1999. Podujatia sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, predseda vlády Srbska Ðuro Macut a početní štátnici. Obrad za obete slúžil patriarcha Porfirije.
Prezident Vučić v príhovore okrem iného zdôraznil, že každá vojna, ktorá sa dnes vo svete vedie, rovnako ako každé násilie a popieranie princípov a zákonov, sa nezačali včera, ale 24. marca 1999 útokom na Srbsko. Zdôraznil, že to bol deň, keď „odznel koniec“ medzinárodného práva a poriadku, pravdy a spravodlivosti.
„Dnes však napriek všetkému môžeme povedať, že veci vidíme oveľa jasnejšie. Niet už nijakých pochybností – všetko je odhalené a úplne zrejmé. Každá vojna, ktorá dnes vo svete trvá, každé násilie, popieranie princípov a zákonov – nič z toho sa nezačalo včera, ale 24. marca 1999. A ak sa dnes niekto pýta, prečo sa porušuje medzinárodné právo, jediná správna odpoveď je: kvôli povoleniu, ktoré na to bolo vydané 24. marca 1999,“ povedal prezident Vučić.
Zdôraznil, že nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier uviedol, že útok na Irán bol veľkou chybou a porušením medzinárodného práva, no, ako povedal, nikdy to nepovedali, keď išlo o Spolkovú republiku Juhosláviu, respektíve o Srbsko.
„Pretože sa na tom podieľali aj oni, nielen Američania. A nikdy to nepovedia, lebo vedia, že to prináša aj právne, aj politické dôsledky,“ zdôraznil.