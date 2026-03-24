Nariadenie o obmedzení výšky cien ropných derivátov, ktoré stanovuje spôsob určovania maximálnych maloobchodných cien pre eurodiesel a benzín Euro Premium BMB 95, bolo predĺžené do 23. júna.
V novom nariadení o zmene nariadenia o obmedzení výšky cien ropných derivátov, ktoré vláda Srbska prijala 19. marca, bola pôvodná lehota 60 dní nahradená lehotou v celkovom trvaní 150 dní, čo znamená, že jeho platnosť sa predlžuje do 23. júna.
Podľa nariadenia o obmedzení výšky cien ropných derivátov, ktoré nadobudlo účinnosť 23. januára a platilo 60 dní, sa maximálna maloobchodná cena s daňou z pridanej hodnoty (DPH) určuje pre eurodiesel a benzín BMB 95 na základe priemernej veľkoobchodnej ceny týchto derivátov na území Srbska, zvýšenej o 20 dinárov za liter, resp. o 21 dinárov od 21. februára.
Maximálne maloobchodné ceny derivátov eurodiesel a Euro Premium BMB 95 stanovuje Ministerstvo vnútorného a zahraničného obchodu a zverejňuje ich na svojej oficiálnej webovej stránke najneskôr do 15. hodiny. Výnimkou sú prípady, keď na piatok pripadá štátny alebo náboženský sviatok, ktorý je v Srbsku dňom pracovného pokoja; v takom prípade sa priemerná veľkoobchodná cena vypočítava a maximálna maloobchodná cena zverejňuje v prvý predchádzajúci pracovný deň.
Nariadenie zároveň stanovilo, že minister poverený riadením rezortu energetiky bližšie predpisuje spôsob výpočtu priemernej veľkoobchodnej ceny ropných derivátov eurodiesel a Euro Premium BMB 95.