Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade 28. marca pre budúcich stredoškolákov organizuje jarný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 10.00 do 13.00 hod. v priestoroch fakulty.
Žiakom stredných škôl, ale aj širšej verejnosti, fakulta predstaví svoje študijné programy, výskumné centrá, knižničné zdroje, ako aj intelektuálne a technické kapacity na ich realizáciu. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s 24 akreditovanými študijnými programami základných štúdií a získajú podrobné informácie o prijímacích skúškach na akademický rok 2026/2027.
Okrem toho je naplánovaná séria interaktívnych workshopov, simulácií a kvízov. Predstavený bude aj študentský život – od výučby a skúšok, cez stravovanie v jedálni a ubytovanie na internátoch, až po vyhlásené študentské večierky, „filozofiády“, študentský aktivizmus, športové tímy či študentské divadlo. Návštevníci budú mať príležitosť v priamom rozhovore s aktívnymi študentmi získať skúsenosti ohľadom štúdia z prvej ruky. Prezentované budú aj ďalšie aktivity, ktoré ilustrujú bohatstvo a rozmanitosť vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej činnosti fakulty.
Zdroj: Dekanát Filozofickej fakulty