Veľkonočné sviatky sa blížia a v Združení petrovských výtvarných umelcov sa rozhodli marcové soboty venovať kreatívnym dielňam otvoreného typu. V sobotu 7. a 14. marca organizovali dielne pre dospelých a 21. marca aj pre deti.
Prvá dielňa bola 7. marca a bolo to reliéfne tvarovanie a maľovanie na drevené vajcia veľkosti 14 a 8 centimetrov. Druhá dielňa 14. marca obsiahla aj veľkonočné drôtené dekorácie. Napokon 21. marca na podujatí, ktoré usporadúva Združenie petrovských výtvarných umelcov, sa venovali najmä deťom.
„Na túto ideu sme prišli tak, že členovia v našom združení každý rok pravidelne omaľúvajú drevené kraslice pred Veľkou nocou pre našu kolektívnu Veľkonočnú výstavu a teraz sme rozmýšľali v tom smere, aby sme naše dvere otvorili aj pre ostatných záujemcov, ktorým sa to páči, ale sa doteraz neodvážili na to, aby sami začali takto ozdobovať. A dať im šancu, usmerniť ich, ukázať možnosti a ponúknuť viacero techník, ako to možno robiť. Pridali sa nám aj ostatní záujemcovia, takže sme dve uplynulé soboty v tom boli spolu. Maľovali aj naši členovia a pridali sa im aj ostatní. K tomu sme robili aj rôzne dekorácie z drôtu. Ide o kreatívne ručné práce. Páčilo sa im to a boli aj úspešní,“ povedala nám predsedníčka ZPVU Ivana Struhárová.
„Tretiu sobotu sme si naplánovali viac sa venovať deťom. Teší nás, že je záujem veľký. Pracovalo tu 15 detí a ponúkli sme im vyskúšať sa v štvorakých kreatívnych prácach. Je to omaľovanie akrylom drevených vajíčok, tiež omaľovanie plátna v tvare vajca, a potom aj ambientné kreácie s drôteným základom, kde mali možnosť vytvoriť vlastné kreácie za pomoci rôznych doplnkov podľa svojich predstáv. Pri tejto voľnej téme sa prejavila imaginácia, takže mali veľkú chuť a pekne sa im darilo a všetko, čo vytvorili, vzali si aj domov, aby okrášlili vlastné príbytky na nastávajúce veľkonočné sviatky. Dielne boli spoplatnené preto, že to nemáme odkiaľ hradiť, a preto tak, ako si to hradia aj naši členovia, aj ostatným sme sprístupnili dielne za symbolickú cenu zadováženia potrebného materiálu. Zorganizovali sme aj tím, ktorý dozeral a pomáhal účinkujúcim a teší nás, že záujemcovia si užili proces tvorby a naučili sa s nami aj niečo nové,“ pridala predsedníčka umelcov.
Vedúce dielní boli Anna Valentová-Legíňová a Ivana Struhárová a nápomocné im v tomto boli aj Miluša Snidová-Miškovićová, Anna Nosálová a Juraj Berédi zo Selenče, Tatiana Šusterová, Andrea Merníková-Šimonová a ďalší členovia, ktorí sem prichádzali do spoločnosti.
Za účasť a poplatok 500 dinárov deti si domov odniesli omaľované väčšie a menšie drevené vajce (9 / 6 cm), tiež ozdobeného drôteného zajka resp. drôtené vajce (27 / 21 cm). Dospelí si za účasť 1 000 dinárov domov odniesli omaľované veľké a menšie drevené vajce (14 / 9cm), ako aj ozdobeného drôteného zajka / drôtené vajce (27 / 21 cm).
Tu však aktivisti ZPVU nekončia. Už na nasledujúcu sobotu – 28. marca pre kultúrnu verejnosť v Petrovci a z okolia pripravili slávnostné otvorenie samostatnej výstavy obrazov ich členky Anny Babiakovej (1949) z Kulpína a tradičnú kolektívnu výstavu omaľovaných kraslíc.