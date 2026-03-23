V Mestskej radnici v Novom Sade sa dnes uskutočnilo prvé zasadnutie Organizačného výboru nadchádzajúceho Novosadského polmaratónu, ktorý sa uskutoční 29. marca. Účasť na podujatí už potvrdilo viac ako 1 500 pretekárov. Zasadnutiu predsedala členka Mestskej rady pre šport a mládež Tatjana Medvedová, ktorá bola zvolená za predsedníčku Organizačného výboru podujatia.
Zdôraznila, že Nový Sad nesie v roku 2026 titul Európske mesto športu, a preto má tohtoročný polmaratón osobitný význam.
„Novosadský polmaratón je podujatie, ktoré propaguje zdravý životný štýl a športového ducha nášho mesta. V roku, v ktorom sme športovým centrom Európy, je pre úspech tejto akcie kľúčová spoločná práca mestských správ, verejných podnikov a organizátorov,“ uviedla.
Na dnešnom zasadnutí boli definované kľúčové kroky pri realizácii pretekov a nadviazala sa priama koordinácia medzi kompetentnými mestskými správami, verejnými a komunálnymi podnikmi a pohotovostnými službami. Trasy pretekov a sprievodný program budú zverejnené včas.