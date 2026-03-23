Počas uplynulého víkendu, 21. a 22. marca, členovia Združenia poľnohospodárov Kovačičania zorganizovali rovnanie poľných ciest, aby si uľahčili prácu počas celého roka.
V sobotu sa do prác zapojilo približne 25 dobrovoľníkov s traktormi a prívesmi, ktorí navážali štrk a pripravovali terén. V nedeľu sa k nim pridalo okolo 70 poľnohospodárov. Napriek nepriaznivým podmienkam spôsobenými suchom sa práce podarilo ukončiť v popoludňajších hodinách.
Upravovali sa cesty vo viacerých chotároch – kovačickom, uzdinskom, idvorskom, sakulskom, barandanskom a debeljačskom.
Na financovaní akcie sa okrem združenia podieľala aj Obec Kovačica.
Po skončení prác mali účastníci spoločnú večeru.