Mužská hádzanárska reprezentácia Srbska úspešne odštartovala svoju cestu k svetovému šampionátu 2027, ktorý sa bude konať v Nemecku.
Po vypadnutí na tohtoročnom šampionáte Európy už v prvom kole a po obsadení posledného miesta v základnej skupine sa Srbsko v novom kvalifikačnom cykle ocitlo už v jeho druhom kole. Najdôležitejšie však je, že rival v ňom nepredstavoval problém.
Naši hráči totiž bez mnoho ťažkostí prekonali Litvu úhrnným výsledkom 75 : 49. Najprv doma triumfovali 42 : 25 a potom v nedeľu za chotárom tiež boli presvedčiví a ešte jednou výhrou potvrdili postup do rozhodujúceho play-off kola.
Litva teda pre náš tím nebola vážnou prekážkou, ale teraz na rad prichádza to najdôležitejšie. Pre spomenuté posledné miesto v skupine na Majstrovstvách Európy Srbsko stratilo možnosť priameho postupu do play-off a, čo je ešte dôležitejšie, pri žrebovaní tejto fázy nebolo medzi nasadenými tímami.
V boji o Majstrovstvá sveta sa tak naši v máji stretnú s Maďarskom. Ide síce o silnú reprezentáciu, ale zároveň o tím, proti ktorému sa môže hrať, najmä v dvojzápase. Maďarsko bude favoritom, no určite je priaznivejšie čeliť tomuto tímu než napríklad Francúzsku alebo Nórsku. Na postup naši budú musieť predviesť hru na veľmi vysokej úrovni, lebo Maďarsko patrí medzi kvalitné tímy. Potvrdilo to aj na tohtoročnom európskom šampionáte, keď odohralo viacero veľmi dobrých zápasov a v podstate len pre nedostatok šťastia nedosiahlo lepší výkon.
Prvý play-off duel o postup na šampionát sveta zohrajú Srbsko a Maďarsko v našej krajine 13. alebo 14. mája a odveta sa uskutoční na pôde severného suseda už 16. či 17. mája.
Srbsko si inak minulé svetové podujatie v roku 2025 nechalo ujsť a vtedy naši v play-off kvalifikačnom kole tesne prehrali proti Španielsku.
Ako sme už spomenuli, v play-off kole vystúpia aj jednotlivé hádzanárske veľmoci, ktoré si nezabezpečili priamy postup. Francúzsko vystúpi proti Česku, Nórsko má za súpera Turecko, kým Španielsko smeruje na Izrael.
Na záverečnom turnaji bude znovu 32 tímov
Z európskej kvalifikácie na záverečný turnaj postúpi desať tímov a pridajú sa tak k ďalším šiestim európskym selekciám, ktoré si postup zabezpečili automaticky.
Sú to hostiteľ Nemecko, úradujúci šampión sveta Dánsko, tiež štyri najlepšie celky z ME 2026 (vyjmúc Dánska, ktoré vyhralo aj na ME) – Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko.
Z Ázie postúpili Bahrajn, Japonsko, Kuvajt a Katar, z juhoamerickej zóny Argentína, Brazília, Čile a Uruguaj. Afriku budú reprezentovať Alžírsko, Angola, Kapverdy, Egypt a Tunisko.
Jeden účastník zo Severnej Ameriky ešte nie je známy a Svetová hádzanárska federácia poskytne aj dve špeciálne pozvánky, čiže wildcard.
Účasť na záverečnom turnaji v januári 2027 znovu bude 32 selekcií, ale je očakávané, že dominovať znovu budú Európania a jedinou selekciou, ktorá má objektívnu šancu dostať sa do druhého kola a neskorších fáz, je Egypt.
Titul obhajovať znovu bude Dánsko, ktoré šampiónom sveta bolo štyrikrát zaradom.
Nemecko má česť hostiť turnaj znovu po roku 2019, keď s Dánskom bolo spoluorganizátorom a predtým samostatne organizáciu malo na starosti v roku 2007.
V roku 2029 sa turnaj znovu bude hrať aj v Nemecku a to podujatie by zorganizovať mali spoločne s Francúzskom.