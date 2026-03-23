V piatok 20. marca sa v Kovine uskutočnila oblastná prehliadka recitátorov, na ktorej sa predstavili najlepší žiaci zo základných a stredných škôl z južného Banátu.
Svoje umelecké prednesy predviedli aj recitátori zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, ZŠ maršala Tita v Padine, ako aj žiačka z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.
Na súťaži vystúpilo celkovo 82 recitátorov. Odborná porota rozhodla o postupe 19 súťažiacich do pokrajinskej prehliadky.
Medzi úspešnými z Kovačice boli Melánia Bešková, žiačka 4. ročníka, Karol Lukáč, žiak 7. ročníka, a gymnazistka Natália Siantová.
Títo recitátori budú prezentovať Kovačicu na súťaži najlepších recitátorov vo Vojvodine, ktorá sa uskutoční od 24. do 26. apríla v Sečnji.