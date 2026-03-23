Cena pohonných hmôt pre poľnohospodárov bude maximálne 184 dinárov aj v prípade jej rastu a vrátenie spotrebnej dane sa zvýši z 50 na 57,63 dinára. Uviedol to v programe RTS minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Dragan Glamočić a dodal, že naša krajina je stabilná, pokiaľ ide o zásobovanie hnojivami, palivom a všetkými surovinami.
Štát, ako zdôraznil, už začal s vyplácaním dotácií na sejbu, a to hneď po vypísaní verejnej výzvy pred tromi týždňami.
„S vyplácaním sme začali hneď na druhý deň po vyhlásení výzvy. Na účty poľnohospodárov už odišlo viac ako 15 miliárd dinárov. Spracovali sme žiadosti v hodnote 21 miliárd dinárov. Apelujem však na poľnohospodárov, aby prijímali rozhodnutia. Nepozerajú sa do svojich e-schránok, aby sa vzdali práva na odvolanie, čo je nevyhnutné na to, aby im boli peniaze okamžite vyplatené,“ povedal minister Glamočić.