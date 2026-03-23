V sobotu 21. marca sa v hložianskej Kaviarni pod lipami konalo výročné zhromaždenie Klubu poľnohospodárov Hložany, na ktorom si členovia viac povedali o tom, čo majú za sebou v minulom roku, ale i o tom, čo plánujú robiť v tomto roku.
Zasadnutie otvoril a členov, početných hostí z miestnych spolkov a združení, ako aj partnerské združenia poľnohospodárov z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Selenče a Begeča privítal predseda Združenia poľnohospodárov Hložany Ivan Pagáč. Do pracovného predsedníctva boli zvolení tajomník Juraj Semartonský a pokladník Ján Pagáč.
Vlani miestne združenie poľnohospodárov osviežilo rady predsedníctva a tým dosiahlo väčší entuziazmus a snažili sa rozhýbať činnosť. Na vlaňajšom výročnom zhromaždení dovtedajšieho predsedu Andreja Bartoša vystriedal Ivan Pagáč a ten si okolo seba zoskupil hŕstku mladších poľnohospodárov, ktorí sa chopili práce. Ako odznelo v správe o činnosti združenia v roku 2025, v zimnom období organizovali odborné prednášky, a tak sa zoznámili s novinkami vo výrobe semennej výroby, ochrany rastlín a hnojív. Zúčastnili sa aj troch klobásových festivalov v slovenských prostrediach – v Báčskom Petrovci, Bielom Blate a Kysáči. Zorganizovali aj akciu rovnania poľných ciest, ktorej sa zúčastnilo 54 sedliakov na traktoroch s prívesnými strojmi. Hlavným prameňom financovania bola organizácia Sedliackej zábavy, ktorú i vlani úspešne zrealizovali. Každá zábava je z roka na rok lepšia a na to sú právom hrdí. V máji v rámci Dňa Hložian usporiadali aj Festival kvetín, kde sa predstavili aj s gastro ponukou, rovnako ako aj počas FF Tancuj, tancuj…, kde vypomáhali aj pri technických prácach.
Po letnej prestávke v auguste pripravili aj Deň zeleniny a v rámci nej aj súťaž vo varení kotlíkovej fazule. Žiaľ, o výstavu zeleniny nevládol väčší záujem. Členovia ZP mali účasť aj v ďalších miestnych gastronomických súťažiach, na loveckom kotlíku aj zvíťazili a po prvýkrát boli aj na rybárskom zlatom kotlíku. Snažia sa utužovať aj dobrú spoluprácu s ďalšími miestnymi spolkami a združeniami.
V rámci finančnej správy za minulý rok pokladník Ján Pagáč podal prehľad pokladnice a bankového účtu, ako aj prehľad položiek v hodnote 985-tisíc dinárov na aktuálny rok. Tie sa týkali zachodených činností a aktivít združenia, ako aj návštevy poľnohospodárov v Stupave, v Slovenskej republike, a obnovy inventára. Členské nemenili a aj v roku zostalo 1 000 dinárov, ktoré, ako sme sa dozvedeli, vlani zaplatilo zo 90 členov a aj toto zasadnutie viacerí využili na to, aby si ho zaplatili.
V záverečnom voľnejšom bode bolo počuť aj pozvanie na prvú Hložiansku klobásu a tajomník Juraj Semartonský prízvukoval, že roku 2006, teda pred dvadsiatimi rokmi, bolo založené toto združenie a registrované bolo o rok neskôr, takže pri tomto malom jubileu majú v pláne vydať aj malú brožúru.