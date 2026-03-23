Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera nečakane navštívil Spojené arabské emiráty, čím sa stal prvým európskym a tretím svetovým lídrom, ktorý od začiatku konfliktu na Blízkom východe navštívil SAE, po tom, čo túto krajinu navštívili jordánsky kráľ Abdalláh II. a egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí.
Počas návštevy SAE sa Vučić stretol s prezidentom tejto krajiny, šejkom Mohammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Zdôraznil, že počas stretnutia opätovne vyjadril najostrejšie odsúdenie útokov na SAE, ako aj plnú solidaritu Srbska s priateľským národom Emirátov v týchto ťažkých a znepokojujúcich okolnostiach.
„V čase, keď Blízky východ čelí vážnym skúškam a dôsledky konfliktu a nestability ďaleko presahujú hranice regiónu, je dôležité jasne ukázať podporu priateľom, ale aj zodpovednosť pri hľadaní cesty k mieru a stabilite. Vymenili sme si názory aj na naše bilaterálne vzťahy založené na vzájomnej dôvere, úcte a konkrétnych výsledkoch,“ uviedol prezident Vučić na svojom instagramovom účte.
Dodal, že osobitne zdôraznil, že Srbsko chce pokračovať v rozvoji komplexnej spolupráce so SAE – od investícií a energetiky až po nové technológie a rozvojové projekty, ale aj zachovať politický dialóg na najvyššej úrovni, ktorý je v takýchto momentoch mimoriadne dôležitý.
„Srbsko si mimoriadne váži podporu a prístup, ktorý SAE prejavujú voči našej krajine, a najmä ochotu aj v zložitých globálnych podmienkach spoločne hľadať nové riešenia a posilňovať spoluprácu v oblastiach strategického významu. Som presvedčený, že priateľstvo, ktoré sme roky budovali, predstavuje pevný základ pre ďalšie prepojenie našich štátov a národov,“ dodal.